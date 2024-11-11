Автоэксперт назвал главный минус в маркировке запчастей для машин

Эффект от эксперимента по маркировке автозапчастей в России будет небольшим. Об этом заявил автоэксперт Константин Лигачев на стриме с ведущей 360.ru Екатериной Малашенко.

Так он прокомментировал предложение Минпромторга РФ по маркировке запчастей для борьбы с контрафактной и некачественной продукцией. В первую очередь отметки решили поставить на свечах зажигания, фильтрах и некоторых видах стекол.

По словам Лигачева, такую инициативу продвигают российские производители автозапчастей. Для них процесс маркировки не представляет труда и не требует много денег.

«Если мы говорим про импорт, то большинство крупных дистрибьюторов <…> иностранных автомобилей [в России], в частности, китайские большинство, они еще пока про это даже не слышали, и как это все будет происходить, пока непонятно», — сказал Лигачев.

По его мнению, иностранные производители вряд ли начнут делать отдельные маркированные партии для российского рынка.