Автоэксперт Мысин посоветовал использовать термоэкран для машины летом

Автомобиль требует внимания и заботы, особенно в летний период. Вред могут нанести высокие температуры, пыль и насекомые. Тонкости ухода за машиной с июня по сентябрь раскрыл Николай Мысин, сообщил сайт KP.RU .

По его словам, чтобы избежать неприятностей, необходимо соблюдать несколько простых правил. Так, важна защита от солнца. Специалист посоветовал использовать специальные чехлы или термоэкраны, чтобы защитить салон от перегрева. Это не только сохранит комфорт, но и продлит срок службы материалов.

Эксперт также обратил внимание на уход за лакокрасочным покрытием. Регулярная мойка и полировка помогут сохранить блеск и спасти краску от выгорания. Особенно важно удалять следы насекомых и смолу с деревьев сразу после их появления.