Автоэксперт Мосеев: курс рубля и утильсбор вызвали рост цен на новые машины в РФ

Стоимость новых машин в среднем увеличилась на 5%. Данную ситуацию спровоцировали сразу несколько факторов. Об этом рассказал автоэксперт Олег Мосеев в беседе с сайтом «Аргументы и факты».

По его словам, существенное влияние оказал утилизационный сбор.

«С 1 октября этот платеж существенно возрос, а производители начали отыгрывать его еще в сентябре и продолжили в октябре. Они будут это делать в ноябре и декабре», — пояснил специалист.

Мосеев также обратил внимание на изменения курса рубля. От него зависит стоимость не только китайских автомобилей, но и российских. Например, «АвтоВАЗ» приобретает часть комплектующих у производителей из других стран.

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