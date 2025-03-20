Автоэксперт Мосеев: автодилеры начали снижать цены на новые автомобили

Из-за укрепления рубля автодилеры начали снижать цены на новые автомобили. Скидки объявили сразу семь производителей. Больше всего подешевели машины, ввезенные по параллельному импорту. Автоэксперт Олег Мосеев объяснил «Газете.Ru» , что снижение цен связано с отсутствием спроса на рынке.

По его словам, дилерам приходится работать «в ноль», чтобы избавиться от излишков товаров и нормализовать склады.

«Увеличение скидок продолжится, поскольку рынок пока не имеет другой возможности оживиться», — процитировал эксперта «ФедералПресс».

Главная задача компаний сейчас — продать как можно больше, поэтому некоторые работают даже в минус. Это связано с тем, что автомобили были оплачены еще в прошлом году, когда курс доллара был выше 100 рублей.

Бренды, официально представленные в России, находятся примерно в одинаковых условиях. Они активно используют механизмы субсидированных кредитов и предоставляют прямые скидки. Однако большинство скидок распространяется на машины 2023–2024 годов выпуска.