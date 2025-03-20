Автоэксперт Мосеев: автодилеры начали снижать цены на новые автомобили
Из-за укрепления рубля автодилеры начали снижать цены на новые автомобили. Скидки объявили сразу семь производителей. Больше всего подешевели машины, ввезенные по параллельному импорту. Автоэксперт Олег Мосеев объяснил «Газете.Ru», что снижение цен связано с отсутствием спроса на рынке.
По его словам, дилерам приходится работать «в ноль», чтобы избавиться от излишков товаров и нормализовать склады.
«Увеличение скидок продолжится, поскольку рынок пока не имеет другой возможности оживиться», — процитировал эксперта «ФедералПресс».
Главная задача компаний сейчас — продать как можно больше, поэтому некоторые работают даже в минус. Это связано с тем, что автомобили были оплачены еще в прошлом году, когда курс доллара был выше 100 рублей.
Бренды, официально представленные в России, находятся примерно в одинаковых условиях. Они активно используют механизмы субсидированных кредитов и предоставляют прямые скидки. Однако большинство скидок распространяется на машины 2023–2024 годов выпуска.