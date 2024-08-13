Автоэксперт Моржаретто заявил, что решение расширить ОСАГО с Белоруссией было долгожданным

Решение о том, что действие полиса ОСАГО будет расширено на территорию Белоруссии с октября 2024 года, было долгожданным. Об этом в беседе с RT сообщил автоэксперт Игорь Моржаретто.

По словам специалиста, эта инициатива должна быть выгодна для всех, в первую очередь для людей, которые живут в приграничных регионах с Белоруссией.

«Белоруссия — одно из интереснейших направлений для выездного туризма», — добавил он.

Ранее СМИ сообщали, что правительство РФ подготовило законопроект, который позволит водителям расширить действие полиса ОСАГО на территорию Белоруссии.