Автоэксперт Моржаретто призвал отказаться зимой от резкого торможения

Зимой крайне важно помнить о безопасности во время вождения автомобиля. Об этом в беседе с Lenta.ru сообщил автоэксперт, партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

По его словам, первым правилом безопасности на дорогах в зимнее время является правильное торможение. Главное — избегать резких остановок.

Также стоит ездить медленнее и забыть о крутых маневрах. Моржаретто подчеркнул, что рулем нужно работать плавно: это касается как поворотов, так и движений при перестроении между полосами. Соблюдение этих правил поможет избежать ДТП.