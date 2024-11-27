Автоэксперт Моржаретто призвал отказаться зимой от резкого торможения

Зимой крайне важно помнить о безопасности во время вождения автомобиля. Об этом в беседе с Lenta.ru сообщил автоэксперт, партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.
По его словам, первым правилом безопасности на дорогах в зимнее время является правильное торможение. Главное — избегать резких остановок.
Также стоит ездить медленнее и забыть о крутых маневрах. Моржаретто подчеркнул, что рулем нужно работать плавно: это касается как поворотов, так и движений при перестроении между полосами. Соблюдение этих правил поможет избежать ДТП.
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