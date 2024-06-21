Автоэксперт Моржаретто: при падении дерева на припаркованный автомобиль нужно сразу же вызвать полицию

Автоэксперт Игорь Моржаретто в разговоре с «Москвой 24» обозначил порядок действий для автомобилистов, на транспортное средство которых упало дерево.

По его словам, первым делом необходимо вызвать полицию, чтобы зафиксировать факт происшествия.

«Если у владельца автомобиля есть каско, с этим актом ему следует обратиться в страховую компанию для возмещения ущерба. ОСАГО в этой ситуации бессмысленно», — отметил специалист.

В том случае, если каско отсутствует, можно найти управляющую компанию, которая должна следить за состоянием деревьев, а затем обращаться в суд. Эксперт уточнил, что УК или другая организация, обслуживающая двор, должна проводить регулярное обследование деревьев и конструкций.