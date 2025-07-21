Автоэксперт Моржаретто посоветовал водителям объезжать большие лужи

Автоэксперт Игорь Моржаретто поделился рекомендациями по защите автомобиля во время ливней и предотвращению гидравлического удара. Об этом сообщил сайт телеканала « Звезда ».

По мнению специалиста, при должном уходе за машиной дополнительных действий не требуется. То же самое касается новых автомобилей, проходящих проверку на герметичность.

Тем не менее в плохую погоду важно не забывать о мерах предосторожности. Как пояснил эксперт, не рекомендуется на высокой скорости въезжать в большую лужу, поскольку неизвестно, что находится под водой.

«Лучше переждать ее на обочине или хотя бы посмотреть, осмелится ли кто-нибудь проехать по ней», — подчеркнул Моржаретто.

В целом, в дождливую погоду следует быть особенно осторожным за рулем, подытожил эксперт.