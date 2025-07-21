Автоэксперт Моржаретто посоветовал водителям объезжать большие лужи
Автоэксперт Игорь Моржаретто поделился рекомендациями по защите автомобиля во время ливней и предотвращению гидравлического удара. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
По мнению специалиста, при должном уходе за машиной дополнительных действий не требуется. То же самое касается новых автомобилей, проходящих проверку на герметичность.
Тем не менее в плохую погоду важно не забывать о мерах предосторожности. Как пояснил эксперт, не рекомендуется на высокой скорости въезжать в большую лужу, поскольку неизвестно, что находится под водой.
«Лучше переждать ее на обочине или хотя бы посмотреть, осмелится ли кто-нибудь проехать по ней», — подчеркнул Моржаретто.
В целом, в дождливую погоду следует быть особенно осторожным за рулем, подытожил эксперт.