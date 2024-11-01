Автоэксперт Моржаретто посоветовал перед морозами проверить аккумулятор машины

Зима и морозы — это всегда серьезное испытание для автомобиля, поэтому чтоит заранее подготовить его к самому суровому времени года. Об этом aif.ru рассказал член общественного совета Федерального дорожного агентства («Росавтодор») Минтранса РФ Игорь Моржаретто.
Он отметил, что речь идет не только о том, чтобы переобуть машину. Также важно проверить те ее части, которые чувствительны и восприимчивы к холодам. В частности, речь идет об аккумуляторе. Если он не новый и уже с более небольшой емкостью, то он может сесть на морозе.
Также стоит проверить уровень всех технических жидкостей в автомобиле. Моржаретто особенно отметил антифриз и тормозную.
Отделение социальной реабилитации для инвалидов открыли в Лобне
Публициста Архангельского внесли в реестр иноагентов
«Все равно будут покупать». Отказ от алюминиевых банок 0,5 литра не станет катастрофой
Никто не пострадал при обрушении потолка в одном крыле школы № 5 в Раменском
Станция скорой помощи в Дмитрове получила два новых автомобиля
Студенты из Дмитрова приняли участие в областном молодежном форуме
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте