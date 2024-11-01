Автоэксперт Моржаретто посоветовал перед морозами проверить аккумулятор машины

Зима и морозы — это всегда серьезное испытание для автомобиля, поэтому чтоит заранее подготовить его к самому суровому времени года. Об этом aif.ru рассказал член общественного совета Федерального дорожного агентства («Росавтодор») Минтранса РФ Игорь Моржаретто.

Он отметил, что речь идет не только о том, чтобы переобуть машину. Также важно проверить те ее части, которые чувствительны и восприимчивы к холодам. В частности, речь идет об аккумуляторе. Если он не новый и уже с более небольшой емкостью, то он может сесть на морозе.

Также стоит проверить уровень всех технических жидкостей в автомобиле. Моржаретто особенно отметил антифриз и тормозную.