Автоэксперт Меренков заявил, что из-за повышения утильсбора машины могут стать роскошью

Повышения утилизационного сбора приведет к тому, что машины окончательно превратятся в роскошь. Об этом «ФедералПресс» рассказал доцент кафедры управления транспортными комплексами ГУУ, к. э. н. Артем Меренков.

По его словам, в краткосрочной перспективе повышение утильсбора приведет к тому, что подорожают как новые авто, так и с пробегом. В долгосрочной — выиграет отечественный автопром.

«На сегодняшний день нет вопроса дефицита автомобилей. Вопрос решен. Следующий шаг — это локализация импортных марок, а также развитие своих производителей», — отметил Меренков.

Он добавил, что при этом нет никаких гарантий, что при этом качество отечественных машин повысится.