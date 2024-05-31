Автоэксперт Матвеев: во время жары в машине больше всего страдают система охлаждения двигателя и тормозная система

Во время жары в автомобилях больше всего страдают система охлаждения двигателя и тормозная система. Об этом сайту newsnn.ru рассказал гендиректор компании «Мой Автопрокат» Дмитрий Матвеев.

По словам автоэксперта, перед дальним путешествием водителям стоит обратить внимание на горюче-смазочные материалы и тормозную жидкость. Матвеев указал на то, что ездить на старом масле не рекомендуется.

«Тормозная система сильно перегревается. Перед дальней дорогой проверьте износ тормозных дисков и тормозных колодок. Желательно не перегревать их», — сказал он.

Во время дальних поездок эксперт порекомендовал брать с собой трос, крюк, домкрат, запаску и компрессор.

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