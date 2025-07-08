Автоэксперт Ломанов заявил, что россияне начали видеть преимущество в платных трассах

Автоэксперт Андрей Ломанов обсудил положительные перемены в восприятии россиянами платных автодорог в беседе с ИА НСН . Он объяснил, что первоначальное недоверие и негатив к таким трассам сменились пониманием преимуществ, когда параллельно стали появляться бесплатные дублирующие маршруты. Люди оценили удобство и скорость перемещения по качественным дорогам, избавившись от долгих ожиданий в пробках.

Статистика подтверждает возросшую популярность платных магистралей: среднее ежедневное использование трасс M-12 и M-11 увеличилось на 17% и 7% соответственно, а частота поездок по Западному скоростному диаметру Санкт-Петербурга поднялась на 10%. Увеличение числа штрафов за неоплаченную езду также косвенно подтверждает активацию движения по платным участкам.

Важным фактором роста заинтересованности в платных дорогах является возможность быстрого и комфортного передвижения, обеспечивающая выигрыш во времени. Эксперты отмечают, что наибольшим спросом пользуются магистрали, ведущие к популярным курортным зонам, таким как южные регионы России и направление на Санкт-Петербург.