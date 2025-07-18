Автоэксперт Ломанов высказался о нарушении правил движения во время мойки машин на дорогах

Автомобильный эксперт Андрей Ломанов в беседе с «Москвой 24» отметил, что дети и подростки, которые моют машины на дорогах, нарушают правила дорожного движения. По его словам, школьники находятся на проезжей части вне зебры, что запрещено.

Эксперт подчеркнул, что такой заработок не безопасен, особенно на оживленных дорогах. Он заметил, что дети не осознают, что водители могут их не увидеть, написал MK.RU.

Ломанов также отметил, что на дорогах нельзя заниматься торговлей цветами и другими товарами. Он задумался о том, как будет себя чувствовать водитель, если совершит наезд на пешехода на проезжей части. При этом эксперт считает, что автомобилист, скорее всего, не будет виноват в случившемся, но его «задергают» и затаскают по инстанциям.

Чтобы избежать подобных ситуаций, эксперт призывает усилить отслеживание нелегальной занятости на дорогах.