Автоэксперт Ломанов высказал опасения по поводу введения пошлин на китайские авто

Автоэксперт Андрей Ломанов в беседе с «Абзацем» высказал опасения, что введение пошлин на китайские автомобили может сделать их недоступными для многих россиян.

«Если не китайские автомобили, то россияне ничего не смогут себе позволить купить. Утильсбор такой огромный, что самые бюджетные автомобили стоят от 2 миллионов рублей. После введения пошлин они будут стоить как однокомнатная квартира в Москве. У нас останется только очень скромный свой автопром и очень малый объем дорогого параллельного импорта», — подчеркнул Ломанов.

По мнению эксперта, покупательная способность граждан уже значительно снизилась, а дилерские центры закрываются. Введение дополнительного сбора может привести к тому, что спрос упадет, и россияне будут продолжать использовать старые автомобили, что негативно скажется на безопасности дорожного движения.

Автоэксперт Дмитрий Попов также отметил, что россияне предпочитают максимально бюджетные китайские машины, а увеличения спроса на автомобили в РФ ожидать не приходится.