Автоэксперт Ломанов сравнил старые покрышки с просроченными сосисками

Готовясь к зимнему сезону, многие задумываются о состоянии сезонной резины. Автоэксперт Андрей Ломанов в беседе с KP.RU напомнил об ограниченном сроке службы покрышек.

По словам эксперта, даже шины, которые хранились идеально и имеют небольшой пробег, имеют ограниченный период эксплуатации.

«Просроченные сосиски тоже есть можно. Но уже на свой страх и риск. Все-таки многое зависит от условий хранения, пробега автомобиля, режима эксплуатации. Обращайте внимание на внешний вид», — отметил специалист.

Он добавил, что при отсутствии видимых повреждений и сохранении протектора комплект можно использовать, даже если ему 10 лет или больше.