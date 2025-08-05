Автоэксперт Ломанов сообщил, что покупатели авто смогут рассчитывать на выгодные предложения до конца года

По мнению специалиста, рынок столкнулся с избытком предложений, но значительного подъема продаж не наблюдается.

«Автомобильные компании не то чтобы снижают цены, а стараются делать всевозможные выгодные предложения для покупателей. И, скорее всего, эта тенденция продолжится, потому что автомобили стоят совершенно заоблачных денег», — отметил он. Кредитование остается не самым популярным инструментом.

Эксперт предполагает, что цены сильно не опустятся, даже если производители пойдут на уступки. Но покупатели смогут рассчитывать на выгодные предложения до конца года. Среди значимых игроков рынка Ломанов выделяет LADA, Chery, Haval и Geely, а также множество суббрендов из Китая.

Рост утильсбора влияет на стоимость машин, констатирует эксперт, и эта тенденция может продолжиться, если китайские компании не локализуют производство. «То есть, если обобщать, это цена предложения для человека, у которого не очень высокие требования к уровню комфорта и ресурсности этого автомобиля. Если говорить о машинах, у которых ресурс больше и функционал больше, то расценки уже начинаются от 4 миллионов», — подытожил Ломанов.