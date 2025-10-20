Автоэксперт Ломанов назвал шипованную резину более надежной, чем «липучку»

С наступлением холодов автолюбители часто сталкиваются с непростым выбором при покупке резины: шипованная или фрикционная. В интервью KP.RU автоэксперт Андрей Ломанов поделился рекомендациями.

По словам специалиста, «липучка» обычно дешевле, но шипы отличаются более высокой степенью надежности.

«Под снегом, особенно в колее, в любой момент может попасться корка льда. В нее нужно вгрызаться „зубами“. У „липучки“ их нет», — пояснил эксперт.

Если водитель уверен, что на дороге не встретится лед, добавил Ломанов, переплачивать за шипованные шины нет необходимости. В таком случае можно приобрести фрикционное изделие и сэкономить.