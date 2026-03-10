Автоэксперт Ломанов дал советы, как подготовить автомобиль к весне после снежной зимы

После зимних снегопадов на дорогах становится все больше освобожденных из-под снега автомобилей. Некоторые водители оставляют машины на зиму под сугробами, считая это безопасным местом для хранения. Автоэксперт Андрей Ломанов отметил, что такой способ защиты от реагентов имеет свои плюсы, но также может привести к проблемам с электрооборудованием и салоном. Об этом написал Life.ru .

Основные рекомендации по подготовке автомобиля к весне включают: — установку летней резины; — мойку кузова и уборку салона; — проверку технического состояния.

Важное правило при смене резины — ориентироваться на погодные условия. Летняя резина эффективна при стабильной температуре от +5–7 градусов. Техосмотр поможет выявить возможные неисправности, которые могли возникнуть в течение зимы.

Андрей Ломанов предупреждает о рисках, связанных с затоплением улиц во время таяния снега. Попадание воды в воздухозаборник может привести к гидроудару и повреждению двигателя. Водителям рекомендуется следить за сводками погоды и избегать поездок в периоды сильных подтоплений.

Также стоит уделить внимание состоянию дворников и количеству фреона в кондиционере. Эти меры помогут обеспечить комфортное и безопасное вождение в весеннее время.