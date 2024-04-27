Автоэксперт Лигачев: поездка в сильный ливень может обернуться для машины гидроударом | 360°

27 апреля 2024, 13:57
Автоэксперт Лигачев: поездка в сильный ливень может обернуться для машины гидроударом
Жителей Москвы ожидают мощные дожди в субботу, 27 апреля. Ливни способны превратить дороги в реки, что представляет опасность для транспортных средств. Об этом рассказал автоэксперт Константин Лигачев в беседе с сайтом «Мир 24».
По его словам, во время поездки по затопленным улицам вода может попасть в двигатель через воздушный фильтр. Как результат — гидроудар, который зачастую приводит к поломке металлических конструкций.
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Специалист посоветовал не использовать автомобиль в такую погоду. Если неприятная ситуация все же произошла, необходимо доставить машину на диагностику.
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