Автоэксперт Лигачев: частая мойка двигателя может обернуться дорогим ремонтом

Автоэксперт Константин Лигачев рассказал о последствиях регулярной мойки двигателя. Данную процедуру стоит проводить лишь перед продажей машины и при определенных неполадках, отметил специалист в беседе с «Ридусом».
По его словам, в остальных случаях мыть двигатель бессмысленно.
«Это целая технологическая операция, и любое ее нарушение может привести к печальным последствиям», — пояснил Лигачев.
Такие работы способны обернуться дорогостоящим ремонтом или даже заменой мотора. Например, при попадании воды в воздушный фильтр велика вероятность гидроудара.
Премьер Таджикистана Расулзода озаботился ситуацией с мигрантами в России
Новое производство фармсубстанций появится в Подмосковье в 2026 году
Прием администрации Мытищ состоится 9 октября в школе № 35
Вечерние пробки на дорогах Подмосковья 4 октября достигли 7 баллов
Спортсмены из Мытищ победили в областном чемпионате по авиамоделированию
Межрегиональный военно-патриотический семинар «Юнармии» начался в Подмосковье
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте