Автоэксперт Лигачев: частая мойка двигателя может обернуться дорогим ремонтом

Автоэксперт Константин Лигачев рассказал о последствиях регулярной мойки двигателя. Данную процедуру стоит проводить лишь перед продажей машины и при определенных неполадках, отметил специалист в беседе с « Ридусом ».

По его словам, в остальных случаях мыть двигатель бессмысленно.

«Это целая технологическая операция, и любое ее нарушение может привести к печальным последствиям», — пояснил Лигачев.

Такие работы способны обернуться дорогостоящим ремонтом или даже заменой мотора. Например, при попадании воды в воздушный фильтр велика вероятность гидроудара.