Автоэксперт Ласьков: сильная сторона китайских кроссоверов заключается в хорошей городской динамике езды

Автоэксперт Дмитрий Ласьков в разговоре с изданием Motor.ru назвал сильную сторону китайских кроссоверов. По словам эксперта, она заключается в хорошей городской динамике езды.

Специалист пояснил, что китайские автомобили могут энергично ускоряться практически независимо от того, с какой скоростью и на какой передаче они движутся. Это стало возможным благодаря турбомоторам объемом 1,5 и 1,6 литра и мощностью около 150 лошадиных сил, написали «Известия».

Европейские, японские и корейские модели также используют высокоэффективные наддувные двигатели, однако эти машины в настоящий момент на российском рынке не представлены, добавил Ласьков.