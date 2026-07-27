Автоэксперт Ладушкин заметил, что большой внедорожник не всегда безопаснее

Руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин сообщил, что размер и масса машины не гарантируют лучшую защиту при аварии. При выборе автомобиля он посоветовал в первую очередь смотреть на конструкцию и системы безопасности, передает RT .

За безопасность автомобиля, по словам Ладушкина, отвечают системы активной безопасности: подушки, преднатяжители ремней и системы предотвращения столкновений.

Он пояснил, что важны и заложенные производителем зоны программируемой деформации кузова. При ДТП они должны складываться правильным образом и поглощать энергию удара.

«Большой и тяжелый, но конструктивно упрощенный и устаревший внедорожник не будет в случае ДТП безопаснее современного седана. При минимальном ДТП у такого автомобиля, как правило, кузовных повреждений будет меньше, чем у нового седана. Однако энергия удара конструкцией кузова не поглощается, поэтому риск получения травм в таком внедорожнике будет выше», — сказал Ладушкин.

Эксперт добавил, что при столкновении седана и внедорожника удар по последнему часто приходится на более крепкие несущие элементы, раму и пороги, тогда как седан получает повреждения выше. При этом у внедорожника, по его словам, выше риск опрокидывания при боковом ударе.

Ладушкин посоветовал при выборе машины изучать конструктивную безопасность модели, наличие систем защиты и историю аварий, если речь идет о подержанном автомобиле. Он отметил, что после ДТП в машине могут отсутствовать подушки безопасности, а зоны деформации могут не сработать должным образом. Вес и высоту автомобиля эксперт назвал вторичными факторами.