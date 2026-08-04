Автоэксперт Ладушкин рассказал, как спасти перегретый двигатель

Руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин посоветовал при перегреве мотора выключить кондиционер, включить отопитель салона и открыть окна. Это поможет немного снизить температуру и даст время безопасно остановиться. Если из печки идет холодный воздух, двигатель нужно заглушить: система могла завоздушиться.

Если антифриз не выкипает в расширительном бачке, мотор можно оставить на холостом ходу примерно на минуту, наблюдая за температурой. При ее дальнейшем росте двигатель необходимо заглушить.

После остановки нельзя открывать капот и бачок с антифризом, особенно при появлении пара. Жидкость находится под давлением и может вызвать ожоги. После остывания следует проверить уровни антифриза и масла, долить их при необходимости и следить за температурой.

Эксперт также рекомендовал проверить масло и антифриз на эмульсию. Ее появление означает, что дальнейшая поездка опасна для двигателя. Среди частых причин закипания Ладушкин назвал отказ вентилятора, забитый радиатор, неисправный термостат, утечку антифриза и сбой датчика температуры.