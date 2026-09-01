Автоэксперт Ладушкин призвал мотоциклистов не включать дальний свет в тумане

Мотоциклистам в тумане следует снизить скорость, включить противотуманные фары и отказаться от дальнего света. Световозвращающие элементы на экипировке повысят заметность на дороге, сообщает RT .

Руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин отметил, что правила движения в тумане для мотоциклистов и автомобилистов почти не различаются. Водителям нужно быть готовыми к внезапному торможению: на дороге могут оказаться яма, дикое животное или неисправный автомобиль.

Большинство мотоциклов не оснащены задними противотуманными фонарями, поэтому в густом тумане их сложнее заметить. Эксперт посоветовал использовать световозвращающие элементы на экипировке.

Противотуманные фары стоит включить, если они предусмотрены конструкцией мотоцикла. Дальний свет использовать не следует: яркий пучок создает белое пятно и ухудшает видимость.