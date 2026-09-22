Автоэксперт Ладушкин предупредил об опасности низкого давления в шинах

Недостаточное давление в автомобильных шинах нарушает контакт протектора с дорогой, ухудшает управление и повышает риск повреждения колеса. Исключение составляют поездки по рыхлому снегу, песку или грязи, сообщил RT автоэксперт Евгений Ладушкин.

Ладушкин рекомендовал поддерживать давление в шинах на уровне, указанном производителем автомобиля. При его недостатке меняется пятно контакта протектора с дорогой.

Эксперт пояснил, что из-за этого покрышки изнашиваются неравномерно, автомобиль хуже управляется и медленнее тормозит. Также ухудшается накат.

Слишком низкое давление повышает риск разбортирования колеса во время движения. При попадании в яму водитель также может повредить диск.

При этом в снегу, песке или грязи давление можно временно снизить, если машина застряла. Пятно контакта с грунтом увеличится, сцепление улучшится, а автомобилю будет легче выбраться на твердое покрытие.