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    Автоэксперт Ладушкин предупредил об опасности низкого давления в шинах

    Недостаточное давление в автомобильных шинах нарушает контакт протектора с дорогой, ухудшает управление и повышает риск повреждения колеса. Исключение составляют поездки по рыхлому снегу, песку или грязи, сообщил RT автоэксперт Евгений Ладушкин.

    Ладушкин рекомендовал поддерживать давление в шинах на уровне, указанном производителем автомобиля. При его недостатке меняется пятно контакта протектора с дорогой.

    Эксперт пояснил, что из-за этого покрышки изнашиваются неравномерно, автомобиль хуже управляется и медленнее тормозит. Также ухудшается накат.

    Слишком низкое давление повышает риск разбортирования колеса во время движения. При попадании в яму водитель также может повредить диск.

    При этом в снегу, песке или грязи давление можно временно снизить, если машина застряла. Пятно контакта с грунтом увеличится, сцепление улучшится, а автомобилю будет легче выбраться на твердое покрытие.

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