Автоэксперт Ладушкин назвал причины вибрации руля

Автомобильный эксперт Евгений Ладушкин объяснил, что вибрация руля может указывать на проблемы с тормозами, подшипником, шинами или подвеской. При потере контроля над машиной он посоветовал остановиться и вызвать эвакуатор, сообщает RT .

Ладушкин рассказал, что сначала нужно понять, в каких условиях появляется вибрация руля. По его словам, это помогает точнее определить неисправность.

Если вибрация возникает на скорости только при торможении, чаще всего причина в износе или искривлении тормозных дисков и колодок. Если она сопровождается гулом и не зависит от торможения, это может указывать на износ ступичного подшипника.

Ладушкин пояснил, что на такую неисправность также указывают нарастающий гул при разгоне, люфт и перекаты при вращении колеса на домкрате или подъемнике. Если вибрация усиливается с набором скорости, не сопровождается шумом, а автомобиль тянет в сторону, возможны износ или повреждение шин и дисков.

Среди других причин эксперт назвал износ рулевых наконечников, сбитые углы установки колес, разбитые опорные подшипники и другие неисправности. Проверку он посоветовал начать с осмотра колес, их затяжки и нагрева.

По словам специалиста, перегрев одного колеса может говорить о закисшем тормозном суппорте или направляющей. Он также рекомендовал покачать руль на стоящей машине: стук может указывать на люфты в рулевой рейке или наконечниках. Если вибрация мешает управлению, движение нужно прекратить и вызвать эвакуатор.