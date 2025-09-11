Автоэксперт Ладушкин предупредил о последствиях вождения авто с «механикой» при наличии прав на «автомат»

Руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин в беседе с RT объяснил, какое наказание предусмотрено для водителей, управляющих автомобилем с механической коробкой передач, имея при этом права только на автоматическую трансмиссию.

Эксперт отметил: «Популярность удостоверения водителя с отметкой АТ (автоматическая трансмиссия. — ред.) растет с каждым годом. Водители часто отдают предпочтение таким правам, так как процесс их обучения сильно упрощается».

Однако Ладушкин подчеркнул, что иногда может возникнуть необходимость в навыке вождения автомобиля с «механикой».

«Но, получив права на „автомат“, ездить на „механике“ водитель не сможет. За это предусмотрено наказание — штраф от 5 тысяч до 15 тысяч рублей», — предупредил он.