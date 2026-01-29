Автоэксперт Курчанов отметил, что заводское охранное оборудование не всегда способно защитить машину от угона
Аналитики сообщают, что в прошлом году в России чаще всего угоняли автомобили Lada Niva, JAC и Nissan. Эксперты поясняют, что популярные модели разбирают на запчасти в радиусе 10–15 километров от места преступления, а премиальные внедорожники — перепродаются целиком по поддельным документам. Специалист в области автомобильной безопасности Курчанов в беседе с ИА НСН отметил, что заводское охранное оборудование не всегда способно защитить автомобиль от угона.
Для эффективной защиты требуется установка дополнительного оборудования.
Он рекомендует использовать современные иммобилайзеры или телематические автосигнализации с криптостойкой системой авторизации владельца, а также блокировку двигателя. «Для защиты от технических угонов помогает связка современных иммобилайзера либо телематической автосигнализации с применением криптостойкой системы авторизации владельца, то есть метки с диалоговым кодом», — подчеркнул эксперт.
Для дополнительной защиты подкапотного пространства предлагается устанавливать электромеханический замок капота.