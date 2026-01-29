Автоэксперт Курчанов отметил, что заводское охранное оборудование не всегда способно защитить машину от угона

Аналитики сообщают, что в прошлом году в России чаще всего угоняли автомобили Lada Niva, JAC и Nissan. Эксперты поясняют, что популярные модели разбирают на запчасти в радиусе 10–15 километров от места преступления, а премиальные внедорожники — перепродаются целиком по поддельным документам. Специалист в области автомобильной безопасности Курчанов в беседе с ИА НСН отметил, что заводское охранное оборудование не всегда способно защитить автомобиль от угона.