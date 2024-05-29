Автоэксперт Кукарин: кузовные детали могут разрушиться при неправильной оклейке авто пленкой

При несоблюдении определенных правил оклейки автомобиля пленкой кузовные детали могут разрушиться. Об этом сообщил руководитель направления кузовного ремонта в сети Fit Service Ярослав Кукарин в беседе с «Газетой.ru».

По словам эксперта, даже мелкое повреждение со временем приведет к возникновению коррозии. Также в этом месте может образоваться пузырь, поскольку под пленкой останется воздух. От мойки и дождей пленка может начать расходиться.

Чтобы предотвратить разрушения кузовных деталей, дефект нужно сначала покрасить, затем привести в идеальный «заводской» вид, отметил Кукарин.

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