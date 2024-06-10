Автоэксперт Крохмаль призвал привязать штрафы за опасное вождение к стоимости авто

По его словам, для владельцев машин премиум-класса они должны достигать 500 тысяч рублей. Крохмаль отметил, что предлагаемые штрафы до пяти тысяч рублей слишком малы и не позволят справиться с проблемой.

«Сейчас их нужно увеличивать до 50 тысяч рублей с конфискацией транспортного средства и изъятием прав, также ввести уголовную ответственность. Самое главное, нужно привязать штраф к стоимости автомобиля», — заявил эксперт.

Он добавил, что до 50 тысяч должны платить владельцы обычных авто. А те, кто агрессивно водит Lamborghini и подобные машины, должны наказываться строже, штрафом до полумиллиона.