Автоэксперт Крохмаль посоветовал включать аварийную сигнализацию при внезапной блокировке руля

В мае 2025 года в соцсетях активно обсуждали видео, где у автомобиля Lada Vesta заблокировался руль во время движения со скоростью 66 километров в час. Руководитель общественной системы ОБДД Константин Крохмаль рассказал в беседе с MK.Ru , как действовать в такой ситуации.

Специалист посоветовал не поддаваться панике и не делать резких движений.

«Плюс включить сразу же аварийную сигнализацию, чтобы все видели, что есть какая-то проблема», — отметил эксперт.

По его словам, если блокировка руля — это систематическое нарушение, следует отключить гидроусилитель руля и постараться в ручном режиме вывести машину на обочину. При отсутствии результата нужно плавно сбросить скорость и дать возможность машине остановиться, после чего вызвать эвакуатор.