Автоэксперт Крюков: для проверки катализатора нужны газоанализатор и сканер

Руководитель направления «Рольф Автогарант» Алексей Крюков рассказал «Российской газете» , что в современных автомобилях есть много сложных систем и скрытых механизмов, причем проверить их можно только специальным оборудованием.

«Мозг» автомобиля — это модуль управления двигателем (ECU). Он контролирует работу мотора, топливную смесь, зажигание и другие параметры. Оценить его работоспособность может диагностический сканер. С его помощью считывают ошибки и анализируют показатели в реальном времени, написал aif.ru.

Чтобы проверить катализатор, нужны газоанализатор и сканер. А для оценки состояния форсунок потребуются стенд и манометр давления топлива. Состояние поршневой группы без специальных инструментов тоже не оценить — нужны компрессометры и тестеры утечек.

Генератор и аккумулятор проверяют с помощью нагрузочной вилки и осциллографа. Если нужна простая проверка, используют мультиметр. Он измеряет напряжение АКБ. Для проверки коробки передач и вариатора потребуются компьютерный сканер и манометр. Турбину и наддувную систему тестируют с манометром наддува и эндоскопом, отметил эксперт.