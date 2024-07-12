Автоэксперт Козловский: для продления срока службы генератора нужно следить за состоянием приводного ремня

Для продления срока службы генератора автомобиля необходимо периодически проверять натяжение и состояние приводного ремня. Об этом рассказал глава Fit Service в Бутово Дмитрий Козловский в беседе с «Газетой.Ru» .

По словам эксперта, от исправности этих элементов зависит бесперебойность работы генератора. Также необходимо следить за состоянием аккумуляторной батареи. Если она стала хуже держать заряд, это приведет к поломке генератора, сообщила «Национальная служба новостей».

Кроме того, продлить его ресурс можно с помощью ревизии. Специалисты по необходимости заменят втулки и подшипники, проверят состояние обмотки и выполнят регулировку, отметил Козловский.