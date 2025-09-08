Автоэксперт Ковалев посоветовал не покупать подержанную Mazda 6

Автомобили Mazda славятся своей надежностью, однако есть модели с сомнительной репутацией. Автоэксперт Александр Ковалев посоветовал отказаться от покупки некоторых из них на вторичном рынке, сообщила « Российская газета ».

Среди спорных проектов специалист выделил седан Mazda 6 второго поколения (GH), выпущенный с 2007 по 2012 год. Были проведены более 10 отзывных кампаний из-за жалоб владельцев на слабую защиту кузова от коррозии, ненадежную подвеску и топливную аппаратуру.

Ковалев также отметил ненадежность спорткаров Mazda RX-7 и RX-8 с роторными двигателями. Они имеют высокий расход топлива, быстрый износ и сложность в обслуживании, добавили «Известия».