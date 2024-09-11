Автоэксперт Ковалев назвал двигатели Chery одними из самых надежных среди китайских

Двигатели марки Chery являются одними из самых надежных среди моторов китайских производителей. Такое мнение высказал представитель компании Expocar Александр Ковалев в беседе с «Российской газетой».

По его словам, устройства линейки Acteco, разработанной Chery и австрийской компанией AVL, неоднократно получали престижную премию China Heart. Агрегаты устанавливают на модели таких брендов, как Chery, Omoda, Jaecoo, Exeed и Kaiyi, отметил специалист.

Примером других надежных двигателей Ковалев назвал серию Blue Core от Changan, добавили «Известия».

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