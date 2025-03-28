Автоэксперт Александр Ковалев перечислил лучшие кроссоверы на вторичном рынке в ценовой категории до 1,5 миллиона рублей. Среди них он выделил Renault Duster, Hyundai Creta, Kia Sportage и Geely Coolray, сообщили « Известия ».

Так, Renault Duster 2018–2021 годов выпуска выделяется надежностью и неприхотливостью. Полный привод и проверенные двигатели делают его отличным вариантом для российских дорог. Кузов устойчив к коррозии, а запчасти легко найти практически везде. Однако салон автомобиля довольно простой, эргономика оставляет желать лучшего, а комфорт находится на среднем уровне, пояснил специалист.

По его словам, модели Hyundai Creta и Kia Sportage (2016–2019) отличаются надежностью и хорошей ликвидностью. На вторичном рынке за указанную цену можно найти версии с передним приводом и автоматическим трансмиссией. Двухлитровые моторы имеют слабое место — склонны к проблемам уже после 100 тысяч километров пробега, но эти неисправности известны и устранимы.