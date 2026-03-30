Автоэксперт Коротков призвал не покупать битые машины в Китае из-за низкого качества ремонта

Покупка автомобиля за границей, побывавшего в ДТП, не освобождает от уплаты утилизационного сбора — его придется внести в полном объеме. По словам генерального директора площадки Migtorg Александра Короткова, на фоне повышения утильсбора приобретение автомобиля с минимальными повреждениями становится экономически оправданным. Об этом написал KP.RU .

Для многих покупателей решающим фактором становится возможность получить машину здесь и сейчас, не дожидаясь долгих поставок. При этом специалисты подчеркивают: речь не идет о покупке откровенного «конструктора», требующего капитального восстановления. Экономия в 200–300 тысяч рублей вполне оправдывает приобретение автомобиля с незначительными дефектами, например, с поврежденным крылом.

Однако при выборе такого автомобиля важно учитывать страну происхождения. Эксперты настоятельно не рекомендуют покупать битые машины в Китае из-за низкого качества ремонта и непрозрачности истории автомобилей. Наиболее надежными считаются варианты из Японии, США, Европы и Кореи. Особенно осторожным стоит быть с машинами из Америки, где существует риск приобрести «утопленника», о чем продавцы могут умалчивать в документах.