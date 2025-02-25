Автоэксперт Коротков: при покупке китайских пикапов стоит учитывать их ликвидность

Спрос на пикапы в России начал расти благодаря доступности китайских моделей. Ранее рынок был ограничен дорогими моделями, такими как Toyota Hilux и Mitsubishi L200, но теперь появились доступные варианты от китайских производителей. Однако, как отметил глава проекта Likvi.com Александр Коротков в беседе с «Известиями», на вторичном рынке такие машины могут столкнуться с проблемами ликвидности.
Покупателям китайских пикапов рекомендуется обратить внимание на два важных аспекта: расход топлива и ликвидность. Расход топлива — неизбежное последствие большой массы автомобиля, а вот проблемы с продажей могут стать неприятным сюрпризом.
Китайские автомобили в целом быстро теряют в стоимости, а кузов типа пикап остается специфичным выбором. Продажа такого автомобиля может занять длительное время, причем цена может оказаться ниже рыночной, пояснил Коротков.
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