Автоэксперт Коротков предупредил о негативном влиянии жары на пластик в салоне машины

Палящее солнце может негативно сказаться на состоянии автомобиля, особенно на внутреннем обустройстве. Об этом сообщил генеральный директор MIGTORG Александр Коротков в беседе с радиостанцией Sputnik .

Летний зной способен привести к появлению дефектов. По словам эксперта, пластик в салоне нередко покрывается трещинами или выгорает.

«На ходовые качества машины это не повлияет никак, однако при последующей продаже такие дефекты могут привлечь лишнее внимание покупателя и послужат ненужным поводом для торга», — объяснил специалист.

Также Коротков отметил, что регулярное воздействие прямых солнечных лучей ухудшает состояние лакокрасочного покрытия. Поверхность кузова теряет блеск и приобретает матовость.