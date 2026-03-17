Автоэксперт Коротков посоветовал не торопиться с заменой зимних шин на летние

Генеральный директор MIGTORG Александр Коротков в беседе с радио Sputnik посоветовал не торопиться с заменой зимних шин на летние. Он подчеркнул, что в марте важно ориентироваться на среднесуточную температуру. Если ночью все еще бывают заморозки, то ездить на летней резине рано и небезопасно.

По словам эксперта, благоприятной температурой для смены шин является +5…6 градусов в течение пары недель.

Коротков также напомнил о важности подготовки автомобиля к межсезонью. Начать стоит с проверки технических жидкостей и аккумулятора. Если аккумулятор вздулся, заводить машину может быть опасно из-за риска короткого замыкания или вытекания электролита.

«Перед теплым сезоном крайне рекомендую промыть радиаторы», — заключил Александр Коротков.

По его словам, во время таяния снега грязь, реагенты и песок забивают соты радиаторов, что ухудшает циркуляцию воздуха и может привести к перегреву двигателя.