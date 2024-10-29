Автоэксперт Коромыслов призвал не покупать слишком дешевую незамерзайку

Наступает пора холодов, и автомобилистам стоит задуматься о том, чтобы сменить омывающую жидкость на незамерзающую. Как ее выбрать, сайту «Мир 24» рассказал технический специалист Андрей Коромыслов.

Он призвал, в первую очередь, обращать вниманием на цену. Слишком дешевые средства, скорее всего, говорят о низком качестве и могут навредить автомобилю. Поэтому не стоит покупать незамерзайку, которая стоит меньше нескольких сотен.

Также стоит обратить внимание на цвет. Чем меньше в средство добавили красителя, тем ниже риск, что оно забьет форсунки.

Наконец, важно, чтобы на канистре был указан производитель и срок годности. Автоэксперт призвал покупать незамерзайку только в магазинах, а с рук брать только в самом крайнем случае, например, если жидкость полностью кончилась в дороге.