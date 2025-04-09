По его словам, скрежет при торможении может указывать на проблему с тормозными дисками, а свист из-под капота — на неполадки с приводным ремнем. Стук в двигателе иногда свидетельствует об износе поршней, а вибрирующий руль при торможении — о проблемах с подвеской.

Если автомобиль стал потреблять больше топлива, пояснил специалист, это может быть связано с износом свечей зажигания или неполадками в системе впрыска и датчиках кислорода. При неравномерной работе двигателя следует проверить систему зажигания или топливную систему.

Константинов также рекомендовал обращать внимание на цвет выхлопных газов. В норме они должны иметь светло-серый оттенок. Если же цвет выхлопа белый, то это говорит о попадании антифриза в цилиндры двигателя, добавило ИА НСН.