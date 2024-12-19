Автоэксперт Константинов: прогрев двигателя на холостом ходу без движения автомобиля может ускорить его износ

Директор департамента механического ремонта «Люкс» АГ «Авилон» Павел Константинов предостерег, что прогрев двигателя на холостом ходу без движения автомобиля может ускорить его износ. Об этом он сообщил «Российской газете».
Как написали«Известия», длительное стояние на месте с работающим двигателем способно привести к образованию нагара на стенках цилиндров и свечах зажигания, что ухудшает работу мотора и сокращает срок его службы.
Эксперт также отметил, что если автомобиль с запущенным двигателем оставляют без присмотра на долгое время, возрастает риск перегрева определенных узлов и возможного возгорания. Эта опасность особенно актуальна для старых машин с изношенными проводкой и системой охлаждения.
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