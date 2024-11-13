Автоэксперт Константинов предупредил, что избыток масла может ускорить износ двигателя машины

Если заливать в автомобиль слишком много масла, то это может негативно сказаться на работе двигателя и ускорить его износ. Об этом «Газете.Ru» рассказал автоэксперт Павел Константинов.

Он подчеркнул, что неважно, о каком двигателе идет речь, о дизельном или бензиновом. Компоненты мотора быстрее выйдут из строя, если масла в нем слишком много.

Более того, из-за этого весь двигатель может выйти из строя, а его ремонт — это одна из самых дорогих статей расхода при обслуживании автомобиля.

Константинов добавил, что мотору грозит опасность уже в том случае, если уровень масла превышен на 10-15 миллиметров.