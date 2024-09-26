Автоэксперт Константинов: не стоит самостоятельно заниматься ремонтом двигателя и обновлением ПО

Автоэксперт Павел Константинов перечислил направления ремонтных работ, с которыми не справится обычный водитель. Без помощи профессионала можно лишь проводить техническое обслуживание, передала « Российская газета ».

По словам специалиста, не стоит самостоятельно заниматься обновлением программного обеспечения (ПО). Данная деятельность предполагает наличие определенных сканеров и допуска к порталу импортера, пояснил Константинов.

Он также посоветовал автомобилистам не браться за ремонт двигателя и коробок передач. То же самое касается электрокаров, добавил сайт «Аргументы и факты».