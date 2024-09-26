Автоэксперт Константинов: не стоит самостоятельно заниматься ремонтом двигателя и обновлением ПО

Автоэксперт Павел Константинов перечислил направления ремонтных работ, с которыми не справится обычный водитель. Без помощи профессионала можно лишь проводить техническое обслуживание, передала «Российская газета».

По словам специалиста, не стоит самостоятельно заниматься обновлением программного обеспечения (ПО). Данная деятельность предполагает наличие определенных сканеров и допуска к порталу импортера, пояснил Константинов.

Он также посоветовал автомобилистам не браться за ремонт двигателя и коробок передач. То же самое касается электрокаров, добавил сайт «Аргументы и факты».

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