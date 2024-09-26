Автоэксперт Константинов: не стоит самостоятельно заниматься ремонтом двигателя и обновлением ПО

Автоэксперт Павел Константинов перечислил направления ремонтных работ, с которыми не справится обычный водитель. Без помощи профессионала можно лишь проводить техническое обслуживание, передала «Российская газета».
По словам специалиста, не стоит самостоятельно заниматься обновлением программного обеспечения (ПО). Данная деятельность предполагает наличие определенных сканеров и допуска к порталу импортера, пояснил Константинов.
Он также посоветовал автомобилистам не браться за ремонт двигателя и коробок передач. То же самое касается электрокаров, добавил сайт «Аргументы и факты».
Более 500 детей прошли проверку слуха в больнице Лобни с начала года
Более 150 многоквартирных домов в Лобне отремонтируют к 2027 году
В Мытищах мужчина напугал людей стрельбой в воздух
Муниципальный этап ГТО прошел в Павловском Посаде
Студенты техникума в Павловском Посаде подготовили подарок для ребят из ЛНР
Новую детскую поликлинику откроют в Дубне в 2027 году
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте