Автоэксперт Константинов: агрессивная манера вождения приводит к поломкам АКП

Автоматическая коробка передач (АКП) может выйти из строя из-за агрессивной манеры вождения и несвоевременного обслуживания. Об этом рассказал директор департамента механического ремонта «Люкс» автомобильной группы «Авилон» Павел Константинов в беседе с «Газетой.ru».

По словам эксперта, также к поломкам АКП часто приводят перегрев коробки передач из-за пробуксовки или спортивного режима и использование некачественного масла. Чаще всего ломаются гидротрансформатор, масляный насос, гидроблок и тросовый привод.

Константинов отметил, что частичный ремонт АКП автомобиля может в среднем стоить от 50 до 150 тысяч рублей.

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