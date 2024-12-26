Автоэксперт Колодочкин рассказал владельцам китайских машин на зимние проблемы этих автомобилей

Многие автолюбители, выбирая китайский автомобиль, беспокоятся о его работе в зимнее время. Эксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин рассказал о проблемах, с которыми сталкиваются владельцы таких машин зимой. Специалиста процитировал «ФедералПресс» .

По словам эксперта, есть четыре основные трудности. Одна из них — ненадежность жидкокристаллических экранов. Они могут некорректно работать при сильном морозе и перестать выполнять даже базовые функции, например показывать скорость.

Еще одна частая проблема — сбои в работе климат-контроля. Он может непредсказуемо регулировать температуру в салоне, из-за чего там становится слишком жарко или холодно. Кроме того, панорамные люки на некоторых моделях быстро теряют тепло и дополнительно охлаждают салон.

Проблемы есть и с кузовом. Некоторые китайские автомобили не имеют сплошной оцинковки, что снижает их устойчивость к коррозии в условиях низких температур. Также есть риск преждевременного выхода из строя топливного насоса.

Все эти особенности важно учитывать при покупке китайского автомобиля, особенно в зимний период.