Автоэксперт Коган объяснил, что китайские компании выпускают новые автомобили быстрее из-за конкуренции

Китайские производители автомобилей показывают гораздо более высокие темпы вывода новых моделей на рынок по сравнению с европейскими, японскими и американскими компаниями. Об этом «Российской газете» сообщил основатель компании «ВсеИзКитая», председатель комитета по работе с Китаем Ассоциации экспортеров и импортеров Андрей Коган.

По словам эксперта, на разработку новой модели у традиционных автоконцернов уходит четыре-пять лет, в то время как в Китае этот процесс занимает всего два-три года, написали «Известия».

Причина высоких темпов разработки — высокая конкуренция на китайском рынке. «Внутри страны десятки брендов борются за внимание покупателя, и обновление модельного ряда становится не просто маркетинговым инструментом, а вопросом выживания», — приводит слова Когана «Российская газета».

Кроме того, китайские производители выстраивают процессы более гибко, что позволяет быстрее принимать решения и сократить бюрократию. Тесная интеграция с локальной цепочкой поставщиков также играет важную роль.

Следует отметить, что быстрое обновление модельного ряда может иметь и отрицательные стороны для покупателей. Автомобиль морально устаревает быстрее, чем физически, что влияет на остаточную стоимость. Также скорый отказ компаний от старых моделей может привести к сложностям с поиском запчастей и техническим сопровождением.