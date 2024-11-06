Автоэксперт Кочнев: использование поддельного моторного масла приводит к дорогостоящему ремонту

В России предложили ужесточить торговлю автомаслами и запчастями для машин. Причиной стало распространение контрафакта среди иностранных брендов. Чем грозит использование поддельных технических жидкостей, рассказал автоэксперт Андрей Кочнев в беседе с ОТР.
По его словам, подобная продукция производится без добавления полусинтетических добавок. При применении такого масла велик риск столкнуться с поломками машины.
«Поддельное моторное масло быстрее теряет свои свойства, соответственно, смазка узлов и агрегатов происходит неэффективно. В результате износ мотора ускоряется», — пояснил специалист.
Он напомнил, что капитальный ремонт двигателя отечественной машины обойдется до 180 тысяч рублей, иномарки — до 280 тысяч рублей.
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