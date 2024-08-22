Автоэксперт Казаченко указал на проблему с контрафактными моторными маслами

Вице-президент автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко заявил, что в России стало меньше контрафактных запчастей для машин. Появились бренды, предлагающие доступные по цене аналоги, отметил эксперт в беседе с ИА НСН .

Однако специалист указал на существование проблемы с поддельными моторными маслами.

«Основная масса подделок идет на Hyundai, на Kia, на то, что раньше продавалось в больших количествах», — пояснил Казаченко.

По его словам, низкая стоимость технической жидкости — признак фальсификата. Эксперт также посоветовал проверять данные товара по QR-коду.