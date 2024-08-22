Автоэксперт Казаченко указал на проблему с контрафактными моторными маслами

Вице-президент автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко заявил, что в России стало меньше контрафактных запчастей для машин. Появились бренды, предлагающие доступные по цене аналоги, отметил эксперт в беседе с ИА НСН.

Однако специалист указал на существование проблемы с поддельными моторными маслами.

«Основная масса подделок идет на Hyundai, на Kia, на то, что раньше продавалось в больших количествах», — пояснил Казаченко.

По его словам, низкая стоимость технической жидкости — признак фальсификата. Эксперт также посоветовал проверять данные товара по QR-коду.

Мародеры из ВСУ. Пришли в Курскую область с чужим оружием, в чужой форме и с чужими идеями

Операция «Раскол». Эстония пошла по пятам Украины

Школьная адаптация. Как поддержать ребенка в начале учебного года

Московские производители увеличили объемы выпуска масел и пил

Чистота, единство и Родина. Как отмечают День государственного флага

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте